Proposta di legge popolare su abolizione dell’obbligatorietà vaccinale pediatrica

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO di varie associazioni sull’iniziativa per l’abolizione dell’obbligatorietà per i 10 vaccini pediatrici

23 Settembre 2024

Oltre 11.500 firme consegnate alle istituzioni italiane: un passo avanti verso una proposta di legge popolare sull’abolizione dell’obbligatorietà vaccinale pediatrica. L’iniziativa sarà sostenuta dalla nota testimonial Heather Parisi.

Con grande soddisfazione annunciamo la consegna di ulteriori firme a sostegno della nostra iniziativa, portando il totale a oltre 11.522 cittadini italiani. A nome delle 47 associazioni e comitati che hanno sottoscritto la nostra lettera aperta alle istituzioni, il cui obiettivo è l’abolizione dell’obbligatorietà vaccinale per i 10 vaccini pediatrici, celebriamo questo importante risultato.

Il crescente supporto verso la nostra causa ci ha spinti a compiere un passo ulteriore: stiamo attualmente lavorando alla stesura di una proposta di legge di iniziativa popolare, mirata a trasformare il regime vaccinale attuale da obbligatorio a facoltativo. Siamo convinti che un cambiamento in Italia sia possibile e che esso debba avvenire attraverso un piano ben definito e azioni concrete, a cui stiamo dedicando tutti i nostri sforzi.

L’obiettivo dell’iniziativa, insieme alla scelta di Heather Parisi come testimonial, è quello di aumentare la visibilità tra i cittadini italiani e sensibilizzare l’opinione pubblica su questo tema. Vale la pena ricordare che in molti paesi europei, come Germania, Spagna e nei paesi nordici, le vaccinazioni pediatriche non sono obbligatorie ma facoltative. Inoltre, molte delle malattie contro cui vacciniamo i nostri figli avevano già registrato un netto calo dagli anni ‘60, principalmente grazie al miglioramento delle condizioni igieniche nei paesi europei.

Seguiteci per ulteriori aggiornamenti riguardo alla preparazione e al lancio della nostra proposta di legge popolare. Una volta pronta, avremo solo 6 mesi per raccogliere 50.000 firme necessarie per presentarla in Parlamento. Invitiamo quindi chi non l’ha ancora fatto a firmare la lettera aperta: in questo modo, sarà più semplice avvisarvi quando la proposta sarà pronta, permettendovi di firmare anche per la legge popolare e raggiungere rapidamente il traguardo richiesto dalla normativa.

Segue il link per la firma: https://forms.gle/z63Lp2hawUKuR9d68

Invitiamo tutte le associazioni e i comitati che hanno già sottoscritto la prima lettera, così come tutte le realtà che ancora non hanno aderito, a unirsi a noi in questo percorso. Solo attraverso una visione condivisa e uno sforzo collettivo possiamo raggiungere il nostro obiettivo: dare ai genitori la possibilità di decidere in piena consapevolezza ciò che è meglio per i propri figli.

La comunicazione ufficiale dell’iniziativa sarà presentata dalla Dott.ssa Laura Teodori e dall’artista internazionale Heather Parisi il 6 ottobre, durante il convegno internazionale dell’associazione “Le Verità Nascoste”, che si terrà presso il Teatro Oscar a Milano, a partire dalle ore 13:30, Via Lattanzio 58 – 20137 Milano (MI