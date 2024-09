Meloni: ‘Italia convinta sostenitrice dell’Onu’

Intervento della premier Giorgia Meloni, oggi, al Palazzo delle Nazioni Unite per il ‘Vertice del Futuro’.

“Nessuno Stato può efficacemente governare da solo le sfide di questo tempo, per questo l’Italia – ha detto la presidente del Consiglio – è una convinta sostenitrice del multilateralismo e della sua istituzione più rappresentativa che sono le Nazioni Unite, il luogo dove ogni voce viene ascoltata, dove siamo chiamati a imparare a capirci e rispettarci. Ogni organizzazione è efficace se le sue regole sono giuste e condivise, per questo siamo convinti che qualsiasi revisione della governance, particolamente per quel che riguarda il Consiglio di sicurezza, non può prescindere dai principi di uguaglianza, democraticità e rappresentatività. La riforma ha un senso se viene fatta per tutti e non solamente per alcuni, non ci interessa creare nuove gerarchie e non crediamo che esistano nazioni di serie A e serie B: esistano le nazioni, con i cittadini che hanno tutti gli stessi diritti”, il monito della premier.

Il multilateralismo, ha detto ancora Meloni, non deve tradursi “in un club nel quale incontrarsi per scrivere inutili documenti pieni di buoni propositi, ma il luogo nel luogo si devono fare i conti con l’urgenza delle decisioni”. Adnkronos