“Quello che sta succedendo in Emilia Romagna e nelle Marche non e’ una questione locale, ma e’ necessario che diventi un’attenzione nazionale e serve un piano nazionale che affronti questa situazione e che sia in grado di prevenirla”.

Cosi’ Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, commentando l’ennesima alluvione che ha colpito le zone adriatiche. Lo ha detto all’ANSA a margine della Festa di liberta’, organizzata dallo Spi Cgil di Perugia.

ANSA