Malore in casa, 40enne trovato morto dalla moglie

Lo ha trovato la moglie, che ha dato subito l’allarme. All’arrivo dei sanitari del 118, però, non c’era più nulla da fare: Devid Refosco era già morto

Aveva solamente 40 anni: a stroncarlo, in camera da letto, un malore fatale, stando a quanto emerso dai primi accertamenti del medico del Suem, inviato a casa della vittima dalla centrale operativa. Sono state informate anche le forze dell’ordine ma, non ravvisando alcuna responsabilità di terze persone nella tragedia, la procura ha dato subito il nulla osta per la sepoltura.

Refosco lavorava nella società commerciale di famiglia (che è molto conosciuta e apprezzata per la sua attività e per il suo impegno sociale) che vende trattori e macchinari agricoli. Appassionato di campagna e di lavori agricoli, lascia nel dolore, oltre alla moglie Monia, anche i genitori Valter e Antonella, il nonno, gli altri parenti e i tanti amici, increduli per la tragedia improvvisa.

Il dramma è avvenuto nei giorni scorsi

Refosco da qualche tempo non si sentiva bene e non andava al lavoro; l’altro giorno, la moglie era rimasta in casa per prestargli assistenza, anche se la situazione non pareva così seria. E invece Devid è stato colto da un malore, forse un infarto, che non gli ha dato nessuno scampo. […]

www.ilgiornaledivicenza.it