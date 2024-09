“Non pago la corsa”, brasiliana rapina tassista

Non aveva intenzione di pagare la corsa. Così, quando ha visto il tassista che stava cercando di contattare il 112, gli ha preso dalle mani il cellulare ed è scappata a piedi. Una 30enne brasiliana, senza fissa dimora, è stata arrestata per rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale. Il tutto è avvenuto a Tor Bella Monaca.

Una corsa gratis

Nello specifico, lo scorso pomeriggio i carabinieri di zona sono giunti su viale Santa Rita da Cascia. Qui hanno trovato il conducente del taxi, che ha raccontato loro quanto avvenuto. In pratica, la donna è stata trasportata a destinazione. Ma, una volta fermi, la 30enne non ne voleva sapere di pagare. Il tassista, allora, ha pensato di segnalare la cosa, chiamando il 112. E in quel momento la giovane gli ha strappato il telefonino dalle mani, per poi fuggire a piedi.

Calci e pugni ai carabinieri

La descrizione della donna ha così consentito ai militari della stazione Roma Tor Bella Monaca di rintracciarla non molto distante dal luogo dei fatti. La 30enne, però, non si è inizialmente arresa. Anzi, ha provato a divincolarsi, sferrando calci e pugni contro i carabinieri. Dopodiché, è stata immobilizzata e bloccata. L’arresto è stato in seguito convalidato dal Tribunale di Roma.

