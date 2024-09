Milano, cocaina rosa negli slip: arrestato albanese

Negli slip nascondeva 24 bustine di cocaina e 6 di cocaina rosa, mentre in casa teneva 10mila euro nella lavatrice

Un 51enne albanese pluripregiudicato è stato arrestato dai Falchi della Squadra Mobile di Milano, che lo hanno notato in via Vittor Pisani mentre cedeva la droga a un 44enne italiano originario degli Stati Uniti. Quando è stato sottoposto a controlli è emerso che, oltre alla cocaina nascosta negli slip, l’uomo aveva con sé anche 7.350 euro in contanti tenuti nel portafoglio e altri 315 nella tasca dei pantaloni. Nel corso della perquisizione effettuata successivamente nella sua abitazione in zona Barona, sono stati trovati altri 10mila euro e ulteriori venti involucri di cocaina rosa.

Nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti in zona Brera, Moscova, Repubblica e vie limitrofe, intorno alle ore 15 del 18 settembre, transitando in piazza Repubblica, gli agenti della 6° Sezione della Squadra Mobile hanno notato il 51enne alla guida di un’auto che si guardava attorno per accertarsi che non fosse seguito da nessuno.

Arrivato in viale Tunisia, l’uomo si è fermato ed è sceso dall’auto, si è incamminato per poi giungere in via Vittor Pisani dove ha incontrato un 44enne, con cui si è scambiato qualcosa per poi allontanarsi e ritornare dove aveva parcheggiato la vettura. I poliziotti hanno fermato il 44enne che è stato trovato in possesso delle 4 dosi di cocaina acquistati poco prima.

Il 51enne è stato poi bloccato dagli agenti e sottoposto a perquisizione personale. Negli slip sono state rivenute 24 bustine di cocaina, 6 bustine di 2-CB, nella tasca dei pantaloni 315 euro e due cellulari. Inoltre in mano aveva una busta in carta contenente 7.350 euro in contanti.

Nella perquisizione nel suo domicilio, in cucina erano presenti 20 involucri di 2-CB e materiale per il confezionamento, mentre all’interno della lavatrice erano nascosti 10mila euro in contanti

www.tgcom24.mediaset.it