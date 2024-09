Malore fatale, morto il giornalista Manuel Mancini

Giornalismo laziale in lutto. È morto Manuel Mancini, di 37 anni. Come scrive FrosinoneToday il 37enne residente ad Artena – provincia di Roma – si è sentito male la mattina di martedì 17 settembre mentre scendeva dalla sua auto a Valmontone. Nonostante i tentativi di rianimarlo per il giornalista non c’è stato nulla da fare. Sul posto oltre al personale del 118, i carabinieri di Valmontone. Mancini sarebbe deceduto per cause naturali.

Chi era Manuel Mancini

Ragazzo sempre solare ha fatto della sua passione per il giornalismo anche una professione, faceva anche l’assicuratore da diverso tempo. Dopo aver scritto per molti anni per il Quotidiano del Lazio, da 10 anni aveva fondato Notizie del Cuore, un mensile cartaceo con la relativa pagina che ha portato avanti fino a oggi con passione e determinazione che copriva i comuni di Carpineto Romano, Artena, Valmontone e Labico e aveva contribuito a far crescere il portale web romaedintorninotizie.it.

Impegnato nel sociale e in politica, era stato candidato anche nelle ultime elezioni amministrative era nato e cresciuto nel quartiere del Selvatico. Grande appassionato anche di sport per diversi anni ha ricoperto ruoli di prestigio nella Vis Artena e negli ultimi tempi nella società Labico Calcio. […]

