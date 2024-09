Lido di Camaiore, auto investe 7 persone: morte due ragazze

Due giovani ragazze, classe 2006 e 2005, sono morte dopo essere state travolte da un’auto a Lido di Camaiore (Lucca). Sei i feriti tra cui anche la donna di 44 anni che era alla guida dell’auto che ha investito in totale sette pedoni: tra loro una persona è stata trasportata in codice rosso con elisoccorso a Cisanello per un politrauma. Due feriti sono all’ospedale Apuane e tre al Versilia, compresa l’automobilista, che ha riportato ferite di varia gravità. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in via Italica.

Sulla dinamica di quanto accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia stradale. Da quanto emerso la conducente avrebbe perso il controllo dell’auto per cause da chiarire, travolgendo le due vittime all’incrocio tra via Italica e via Roma per poi proseguire investendo le altre persone e finendo per schiantarsi poco più avanti sempre in via Italica. Il gravissimo incidente forse innescato dal malore dell’autista. tgcom24.mediaset.it