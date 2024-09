Blinken: ‘Usa non coinvolti in esplosioni in Libano’

18 set. – Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha smentito che gli Usa fossero a conoscenza o fossero informati delle esplosioni dei cercapersone dei militanti di Hezbollah in tutto il Libano, che hanno provocato 12 morti e oltre 2mila feriti.

“Per quanto riguarda il Libano, gli Stati Uniti non erano a conoscenza di questi episodi, né erano coinvolti, e stiamo ancora raccogliendo le informazioni e i fatti – ha detto Blinken – In generale, siamo stati molto chiari e restiamo molto chiari sull’importanza che tutte le parti evitino qualsiasi passo che possa ulteriormente inasprire il conflitto che stiamo cercando di risolvere a Gaza, per non vederlo estendersi ad altri fronti”. (askanews)