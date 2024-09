Bologna, rapina a calci e pugni: arrestati due tunisini, uno di loro ha 15 anni

Intorno alle 15:00 dell’altro ieri, in via Massarenti, all’altezza del civco 91, si è verificato un tentativo di rapina che ha portato all’arresto di due giovani cittadini tunisini, uno di 19 anni e l’altro, minorenne, di 15, il quale, risulta già gravato da precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

I due aggressori hanno preso di mira un 28enne del Bangladesh per rubargli il monopattino. Durante l’aggressione, il ragazzo è stata colpito con calci e pugni, ma è riuscito a sottrarsi alla presa dei rapinatori e a fuggire. Nella colluttazione ha riportato solo una lieve escoriazione alla mano destra, per la quale ha deciso di non richiedere l’intervento del personale sanitario.

L’intervento dell’UPGSP e di una volante del commissariato Bolognina ha portato all’arresto dei due stranieri. In attesa dell’udienza di convalida, il maggiorenne è stato tradotto alla Dozza, mentre il minore, è stato trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza (CPA) di via del Pratello.

www.bolognatoday.it