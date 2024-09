Zelensky: “abbiamo bisogno di missili a lungo raggio”

ROMA, 14 SET – Durante la notte le forze di difesa aerea dell’Ucraina affermano di aver abbattuto 72 dei 76 droni kamikaze di fabbricazione iraniana Shahed lanciati dai russi. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, poco prima in un messaggio su Telegram, ha insistito che il suo Paese ha bisogno di rafforzare le proprie difese aeree.

“Abbiamo bisogno di maggiori opportunità per rafforzare lo scudo aereo, la difesa antiaerea e a lungo raggio per continuare a proteggere la vita e la nostra gente. Stiamo lavorando su questo con tutti i nostri partner”, ha aggiunto il leader ucraino, che ha ringraziato “i gruppi di fuoco mobili e della difesa aerea, che nelle regioni di Kiev, Cherkasy, Zhytomyr, Vinnytsia, Odessa, Sumy, Dnipropetrovsk, Poltava, Kherson, Kharkiv e Donetsk hanno protetto gli ucraini per tutta la notte”.

Allarmi aerei – scrive Rbc Ukraine – hanno interessato durante la notte a più riprese la capitale Kiev, bersagliata con droni di fabbricazione iraniana Shahed e dove si sono udite diverse esplosioni. Detriti sono caduti sul tetto di un edificio nel quartiere di Obolon. Esplosioni anche a Odessa. (ANSA)