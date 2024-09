Covid, la Florida sconsiglia uso di vaccino mRNA negli anziani

L’amministrazione del governatore Ron DeSantis sta ancora una volta sconsigliando i vaccini a base di mRNA: questa volta nei soggetti più vulnerabili, si legge su nbcnews. com.

In una guida aggiornata per gli operatori sanitari pubblicata giovedì, il Dipartimento della Salute della Florida e il chirurgo generale Joseph Ladapo hanno messo in dubbio la sicurezza e l’efficacia dei vaccini mRNA Covid di Pfizer e Moderna, anche per gli adulti più anziani e le persone con problemi di salute di base.

Secondo le linee guida statali, “qualsiasi fornitore preoccupato dei rischi per la salute associati a Covid-19 per i pazienti di età superiore ai 65 anni o con problemi di salute di base dovrebbe dare priorità all’accesso dei pazienti ai vaccini e ai trattamenti senza mRNA Covid-19”.

Andando contro il parere delle agenzie sanitarie federali e di altri ”esperti” medici sulla sicurezza dei vaccini Covid, il Dipartimento della Salute della Florida ha dichiarato che la raccomandazione si basa su alti tassi di immunità da infezioni precedenti e sui “dati attualmente disponibili”. […] (Adnkronos)