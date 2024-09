Svezia: 34mila dollari ai migranti che lasciano il Paese

La Svezia ha in programma di aumentare la somma già offerta agli immigrati che lasciano il Paese, dal 2026, fino a 350mila corone svedesi, pari a 34mila dollari. Lo ha annunciato il governo. Il Paese scandinavo, nel corso degli anni, ha fatto fatica a integrare molti dei suoi nuovi arrivati.

“Siamo nel mezzo di un cambiamento di paradigma nella nostra politica migratoria”, ha spiegato il ministro delle migrazioni, Johan Forssell. La sovvenzione esiste dal 1984, ma è relativamente sconosciuta e poche persone vi ricorrono. Attualmente gli immigrati possono ricevere fino a 10mila corone per adulto e 5.000 corone per bambino, con un tetto massimo di 40mila corone per famiglia.

La Danimarca paga più di 15mila dollari a persona, 1.400 la Norvegia, 2.800 la Francia e 2.000 la Germania..

