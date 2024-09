Sublimazione della violenza e problemi di mutande

di Augusto Sinagra – Gli USA possono inviare in Ucraina missili a lungo raggio per colpire in profondità il territorio della Federazione Russa ma l’Iran (o la Corea del Nord) non potrebbero fare altrettanto, fornendo alla Russia missili per colpire obiettivi in territorio ucraino.

Non è solamente una questione politico-psichiatrica, ma è la sublimazione della assurda pretesa di esercitare a titolo di monopolio esclusivo la più sanguinaria violenza da parte dell’imperialismo a stelle e strisce.

È la esaltazione della più ottusa prepotenza da parte di chi ha ormai perso il lume della logica e della ragione.

La situazione così determinatasi evidenza un dichiarato e formale stato di guerra dichiarata dagli USA contro la Russia, e tutti gli Stati membri della North Atlantic Terrorist Organization (NATO), a cominciare dall’Italia “melonara”, si appecoronano alla tradizionale volontà banditesca nordamericana.

E nulla fa il governo “melonaro” che nella sua complice ipocrisia, è troppo impegnato in problemi di mutande e di turbe erotiche di ispirazione pompeiana.

Prof. AUGUSTO SINAGRA