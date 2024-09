Crolla il tetto di una scuola, operai travolti: sono gravi

Grave incidente sul lavoro ieri, 11 settembre, a Pergusa (Enna). Quattro operai sono rimasti feriti nel crollo del solaio della palestra di una scuola elementare, dove sono in corso lavori di ristrutturazione. L’incidente si è verificato proprio alla vigilia della riapertura della scuola.

Uno dei quattro lavoratori coinvolti è grave: è stato portato in elisoccorso, col codice rosso, in ospedale a Caltanissetta. Gli altri tre sono feriti ma le loro condizioni sono meno critiche. Si trovano negli ospedali di Enna e Piazza Armerina

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. Sulle cause dell’incidente sono in corso le indagini. Sembra che il crollo sia avvenuto subito dopo la gettata di cemento. La palestra è adiacente al plesso scolastico, che è stato evacuato. Nell’istituto erano presenti anche gli insegnanti e il personale scolastico che stavano terminando gli adempimenti in vista della ripresa delle lezioni.

