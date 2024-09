Malore mentre è bloccato nel traffico, morto 33enne

E’ morto poco dopo il ricovero il 33enne di origini indiane, Jagroop Singh, colpito da un malore che lo ha mandato in arresto cardiaco mentre stava raggiungendo in auto l’ospedale di Oderzo. L’allarme è stato lanciato, intorno alle 17.10 circa di ieri, 10 settembre, dallo zio dell’uomo che si trovava alla guida del mezzo: il nipote aveva infatti perso conoscenza e a causa del traffico intenso il guidatore ha accostato nel parcheggio del supermercato Lidl di via Postumia, attendendo li i soccorsi.

Il Suem ha inviato l’elicottero e un’ambulanza ma le condizioni dello straniero erano già disperate. Il 33enne, sofferente di un senso di malessere inspiegabile (probabilmente le avvisaglie della tragedia che si sarebbe consumata di li a poco), era stato visitato nel pomeriggio dal proprio medico e da lui invitato a recarsi subito in ospedale per essere sottoposto ad esami specifici. www.trevisotoday.it