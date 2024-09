Cocaina e 20mila euro in contanti in casa, arrestato straniero

Trieste – La Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentacinquenne africano per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e sequestrato mezzo chilo di cocaina e 20 mila euro in contanti. In particolare, gli Agenti della sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Trieste, nel corso di un servizio di routine in centro città, hanno notato un uomo camminare a passo spedito con fare ambiguo, insospettitisi, con l’ausilio di personale della Squadra Volante, hanno deciso di fermarlo, ma l’uomo si è dato a precipitosa fuga, liberandosi lungo il tragitto di numerose dosi di sostanza stupefacente.

Le indagini

Il 35enne, inseguito dal personale, è stato subito dopo rintracciato e fermato all’interno di un esercizio pubblico nei pressi di Piazza Garibaldi. Svolti gli opportuni accertamenti relativi alla sua identificazione, si è risalito anche alla sua attuale dimora ossia un appartamento in centro città.

D’intesa con il Sostituto Procuratore della Repubblica, dott.ssa Maddalena Chergia, gli agenti hanno quindi proceduto alla perquisizione domiciliare dell’uomo trovando diversi involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina, alcuni già confezionati per lo spaccio al dettaglio, per un peso complessivo di circa mezzo chilo. Sono stati inoltre trovati e sequestrati 20 mila euro in contanti in banconote di vario taglio custodite all’interno dell’abitazione. L’uomo si trova ora al carcere del Coroneo.

