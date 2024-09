Borseggi e rapine, a Firenze vigilantes sui tram

“Il servizio vedrà impegnati a bordo delle tramvie vigilantes per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei guidatori”

A stretto giro a bordo delle carrozze dei Sirio potrebbe vedersi la presenza di vigilantes per aumentare la sicurezza a bordo. Una soluzione che potrebbe così andare ad arginare fenomeni di borseggi, rapine oltre alle aggressioni contro il personale in servizio di Gest. Situazione incandescente che la scorsa settimana ha visto quest’ultimo scendere in piazza per chiedere più garanzie durante il turno di lavoro.

L’impiego di vigilantes era già stato ipotizzato con la giunta Nardella, progetto che però poi non avrebbe preso una forma organica. Adesso, alla luce anche di quanto chiesto dai sindacati a Palazzo Vecchio, che a volta si sarebbe interfacciato con Roma, si dovrebbe concretizzare il tutto.

Qualcosa sul tema sicurezza di lavoratori e viaggiatori è già trapelato dall’assessore alla mobilità e alla sicurezza Andrea Giorgio, rispondendo in consiglio comunale ad una domanda di attualità posta da Lorenzo Masi (M5s): “Al prossimo Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica (Cosp), domani, dovremo definire le modalità operative del servizio sperimentale che Gest ha messo a disposizione è che è finanziato anche dal Comune: il servizio vedrà impegnati a bordo delle tramvie vigilantes per garantire la sicurezza dei passeggeri e dei guidatori”.

“Abbiamo poi convocato per il 16 settembre il tavolo con tutti i sindacati dei trasporti per fare un punto con loro e con l’azienda – ha aggiunto -. Il Comune con i sindacati della mobilità anche in passato ha avuto rapporti costanti e proficui, ci aspettiamo che sia così anche con questa amministrazione”.

Sulla questione è intervenuto anche il deputato fiorentino, fedelissimo della premier, Giovanni Donzelli in quanto sarebbe il Governo a sostenere buona parte del progetto: “Il governo sta lavorando a novità importanti per combattere il degrado e la criminalità a Firenze. Nelle prossime ore saranno sbloccati interventi necessari ed imprescindibili, che vanno ad aggiungersi a quelli già messi in campo dal centrodestra nell’ultimo anno e mezzo, che dimostrano una volta di più l’attenzione del governo Meloni nei confronti del capoluogo toscano e che confermano il forte e costante impegno per la sicurezza nelle città”. […]

