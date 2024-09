Migranti, Magi (+Europa): ‘Dimezziamo i tempi per chiedere la cittadinanza italiana’

Roma, 04 settembre 2024 – “Questo è un referendum che dovrebbero firmare tutti quelli che si sono detti favorevoli ad una riforma della legge sulla cittadinanza. Questa legislatura probabilmente si concluderà senza una riforma per questo mettiamo a disposizione lo strumento referendario con un protagonismo delle associazioni di italiani senza cittadinanza a partire da un punto chiaro: il dimezzamento degli anni di legale soggiorno per fare richiesta di cittadinanza, non più 10 ma 5 anni.

Parliamo di circa 2,3 milioni di cittadini stranieri extracomunitari che oggi, secondo il referendum, avrebbero le condizioni per fare richiesta. A questi si aggiungono i loro figli a cui trasmetterebbero la cittadinanza. Alla retorica dei ‘fratelli d’Italia’ contrapponiamo la speranza delle figlie e dei figli d’Italia” così il deputato Riccardo Magi di +Europa, dopo aver depositato in Cassazione il quesitor referendario per dimezzare i tempi di soggiorno per chiedere la cittadinanza italiana, passando dai 10 anni attuali a 5. Fonte: Agenzia Vista