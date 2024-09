Elon Musk: ‘sanzioni Usa contro la Russia ci vietarono Starlink in Crimea’

Scrive Elon Musk su X: “Questo articolo di Wired conferma ancora una volta l’inesattezza secondo cui avremmo disattivato Starlink per l’Ucraina quando volevano lanciare un attacco alla flotta russa. All’epoca alla Starlink fu impedito di accendere i raggi satellitari in Crimea, perché farlo avrebbe violato le sanzioni statunitensi contro la Russia!

Abbiamo ricevuto una richiesta inaspettata nel cuore della notte per attivare Starlink in Crimea nel giro di poche ore dal governo ucraino, ma non abbiamo ricevuto alcuna richiesta o autorizzazione per annullare le sanzioni dal governo degli Stati Uniti. Se avessimo fatto come richiesto dall’Ucraina, sarebbe stata una violazione grave della legge statunitense.

Nei nostri termini di utilizzo chiariamo anche che Starlink è un sistema commerciale, non un sistema militare. L’uso di Starlink per le comunicazioni, comprese le comunicazioni militari, va bene, proprio come l’esercito usa Internet in generale, ma se ci impegniamo deliberatamente in atti di guerra espliciti, allora stiamo rendendo Starlink un sistema militare e altri paesi hanno tutto il diritto di abbattere i nostri satelliti.”

This Wired article once again perpetuates the inaccuracy that we turned off Starlink for Ukraine when they wanted to launch an attack on the Russian fleet.

Starlink was barred from turning on satellite beams in Crimea at the time, because doing so would violate US sanctions…

— Elon Musk (@elonmusk) September 3, 2024