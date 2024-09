Biden: “Kamala ha la bussola morale di una santa”

Biden dice: “Lasciate che vi parli di questa donna. La conosco. Mi fido di lei. Non è uno scherzo. Mi fido di lei. La prima decisione che ho preso nel 2020 è stata quella di sceglierla come mia vicepresidente. E, a proposito, è stata la migliore decisione che abbia mai preso come Presidente degli Stati Uniti d’America.”

“Stavo guardando qualcosa che mi è stato inviato. Quando hanno chiesto a Barack, hanno detto, Barack, sceglimi come vicepresidente perché sapeva che potevo essere presidente. So che sarà una buona presidentessa. Lo so. L’ho visto.”

“Quando tutti gli esperti, di politica estera e interna, ci davano consigli, allora ci sedevamo da soli in una stanza. E lei ha una spina dorsale come una bacchetta. Ha la bussola morale di una santa. Questa donna sa cosa sta facendo.”

“Ragazzi, vi prometto che se eleggerete Kamala Harris come presidente, sarà la decisione migliore che abbiate mai preso. Kamala crede, come me, che i sindacati siano la spina dorsale di questa economia. Sarà una presidente storicamente pro-sindacato.

“Allora, gente, abbiamo un altro lavoro da fare insieme. Lasciate che vi chieda, siete pronti a combattere? Siete pronti a vincere? Siete pronti a eleggere Kamala Harris come nostro prossimo presidente degli Stati Uniti d’America? E nel frattempo, siete pronti a far diventare Donald Trump un perdente di nuovo?

“Non sono mai stato così ottimista sull’America. Dobbiamo ricordare chi siamo. Siamo gli Stati Uniti d’America. Non c’è niente, niente, lo dico dal profondo del mio cuore, niente che vada oltre le nostre capacità, niente, quando lo facciamo insieme. E questo significa eleggere la mia amica, la nostra grande vicepresidente, come prossima presidente degli Stati Uniti, Kamala Harris.”

Il discorso di Biden è riportato su X da Simon Ateba, cronista della Casa Bianca

