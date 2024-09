Un’altra chiesa data alle fiamme in Francia

Un’altra chiesa è stata data alle fiamme in Francia. Sono decine ormai.

Il frutto maturo dell’illuminismo, della République, della laicité, della fraternité.

L’apostasia della Francia, la perdizione dei francesi, la via della fine di un popolo e di una civiltà.

Di cui Macron è emblema, ma solo emblema.

Chi ha ghigliottinato un re santo vedendo in lui la figurazione di Dio, non poteva fare altra fine.

Che i francesi ancora tali si salvino dalla Francia indemoniata.

E che gli italiani si preparino.

Tanto, saremo in pochi a capire la morte dell’Occidente con la complicità dei suoi stessi paladini.

Tutto va verso l’inesorabile meta.

Si salverà chi seguirà fino in fondo la Verità e solo la Verità.

Senza compromesso moderato e cedimento conservatore a questo inferno in terra.

Unica via di salvezza.

Prof. Massimo Viglione