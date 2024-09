Rissa a Milano, accoltellata una donna

Una donna di 30 anni di origini sudamericane è stata accoltellata in strada in viale Monza, angolo via dei Transiti, a Milano nel corso di una rissa alla quale avrebbero partecipato almeno cinque persone.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 che l’hanno trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove al momento si trova ricoverata con ferite da arma da taglio al collo e all’addome.

Seppur in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

A notare la donna riversa a terra intorno alle 19 è stata una pattuglia dei carabinieri, che era di passaggio in zona. Uno dei militari, nel tentativo di sedare la rissa, è stato colpito con una testata a uno zigomo. Proseguono gli accertamenti per risalire ai responsabili dell’aggressione.ANSA