OnlyFans sbarca alla Festa dell’Unità

“Lavoro come su OnlyFans. Faccio contenuti di tutti i tipi, anche po***no”. Viva la sincerità

Alla Festa dell’Unità di Pesaro, sul cui palco sono saliti tutti i protagonisti del Pd di ieri e di oggi: Matteo Renzi, Massimo D’Alema e pure la segretaria in carica Elly Schlein.

Si parla di manovra, diritti, scenari internazionali, e sempre con un obiettivo ben chiaro: picchiare duro sul governo e sul centrodestra. Per dirla con le parole di Renzi, figliol prodigo o giù di lì, i progressisti sono “disposti a tutto pur di far cadere Giorgia Meloni”.

Tuttavia, tra appelli accorati alla drammatica situazione democratica del nostro Paese, tra onde nere e incubo-fascismo, c’è spazi anche per un po’ di sano sollazzo agostano. Nei giorni scorsi, un panel parlava di lavoro e sesso. “La rivoluzione parte da OnlyFans, ci dovevamo occupare inevitabilmente anche di nuovi lavori – ammette ai microfoni di L’aria che tira, su La7, Nicola Gresta, dei giovani democratici di Pesaro-Urbino -. Piuttosto che lasciare questo tema al tabù e all’oblio del dibattito…”.

A intervenire anche Giulia Leopardi, giovane stellina del social a luci rosse, solo per abbonati. “Ho la partita Iva, sono nella categoria ‘altre arti e letterature’ – spiega la ragazza con un sorriso -, fa abbastanza ridere. Noi donne dobbiamo avere la libertà di scegliere il lavoro che vogliamo fare. Io sto scegliendo il mio lavoro e non per questo devo essere stigmatizzata o condannata dalle persone”.

Ma qualcuno in platea non sembra così convinto: “Emancipare, rivoluzionare, fino a che punto volete arrivare?”, domanda un signore. Aggiunge un altro militante: “Io ho 83 anni e so che oramai con tutte queste cose abbiamo un po’ rovinato tutto”. “Io non do giudizi morali – taglia corto un altro partecipante, un po’ più giovane – però onestamente non lo trovo rivoluzionario”.

