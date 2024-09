Cina alla UE: “Fuori dai contenziosi marittimi con le Filippine”

La Cina critica l’Ue per i commenti rilasciati sulle tensioni marittime tra Manila e Pechino, rilevando che Bruxelles “non è parte della questione e non ha alcun diritto di puntare il dito”

In una nota in risposta alla condanna europea “sulle azioni pericolose delle navi della guardia costiera cinese”, la missione di Pechino presso l’Ue ha affermato che “la Cina è fortemente insoddisfatta delle accuse della parte europea, le contrasta e non le accetterai mai”.

La rappresentanza cinese a Bruxelles sostiene che “la ripetuta speculazione della parte europea sulla questione della libertà di navigazione non fa bene agli interessi Ue e alla credibilità internazionale”. L’invito alla parte europea, pertanto, è stato quello di “essere oggettivi ed equi”, con il monito a “fare attenzione all’uso delle parole e delle azioni sulla questione del mar Cinese meridionale”. ANSA

Soltanto pochi gioni fa, il ministro Guido Crosetto, in visita a Tokyo, ha dichiarato:

“C’è un intero sistema della Marina italiana che sta facendo esercitazioni nell’Indo-Pacifico, le ha fatte prima in Australia, adesso in Giappone, proprio per dimostrare quanto per l’Italia sia importante dal punto di vista della difesa e della sicurezza l’Indo-Pacifico, e quanto queste si possano mantenere, così come la pace, solo con la collaborazione tra grandi nazioni.”