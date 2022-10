Malore fatale, noto architetto Paolo Giordano muore a 59 anni

TREVISO – Un infarto improvviso. È questa la causa dell’improvviso decesso, avvenuto ieri pomeriggio, sabato 8 ottobre, a soli 59 anni, del noto architetto trevigiano Paolo Giordano. La notizia del suo decesso è subito rimbalzata nei social e sono state centinaia le persone che si sono strette intorno alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Giordano era un volto molto noto nella Marca in quanto da quasi 32 anni (dopo la laurea in Architettura presa nel 1990 all’Università IUAV di Venezia) lavorava come architetto libero professionista dedicandosi alla “bioarchitettura” tenendo sempre conto dei principi di biocompatibilità, sostenibilità ed ecologicità degli edifici, il tutto con particolare riguardo alla salute e al comfort degli abitanti, alle problematiche del risparmio energetico e all’utilizzo di risorse rinnovabili. […] www.ilgazzettino.it

Condividi