Roma, nigeriano entra in chiesa e semina il panico. Poi morde un carabiniere

Un sabato sera ad altissima tensione. In una delle zone più tranquille di Roma: a San Saba

Ieri sera, dopo i rifiuti ai vari inviti ad uscire dalla chiesa, il parroco della basilica di San Saba in piazza Gian Lorenzo Bernini si è visto costretto ad allertare il 112 per chiedere di allontanare un cittadino straniero che stava recando disturbo, generando panico tra i fedeli presenti, e non aveva intenzione di allontanarsi.

Morso al Carabinieri

Non contento, alla vista dei Carabinieri della Stazione Roma Aventino intervenuti sul posto, l’uomo li ha aggrediti, spintonandoli, facendo cadere a terra e mordendo al braccio uno di loro prima di tentare la fuga.

Senza fissa dimora

L’uomo, un 36enne nigeriano, senza fissa dimora, è stato però bloccato con l’assistenza di altre pattuglie. È stato arrestato per lesioni, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale e portato in caserma.

