Genova, senzatetto denuncia: ‘violentata in strada’

GENOVA, 01 SET – Una donna di 44 anni, italiana senza fissa dimora, ha denunciato di avere subito una violenza sessuale da uno sconosciuto ieri sera a Genova. Sulla vicenda indagano i carabinieri. La donna si è presentata nella caserma di San Teodoro e Scali, nel centro storico, raccontando quanto le sarebbe successo. Ai militari ha detto di essere stata avvicinata dall’uomo, intorno alle 22, vicino al posto dove lei di solito dorme e che in pochi secondi le sarebbe piombato addosso abusando di lei.

Solo questa mattina ha trovato la forza di presentarsi in caserma e denunciare. I carabinieri, dopo avere messo a verbale la denuncia, hanno avvisato il 118. La donna è stata presa in carico dal personale ed è stata trasferita in codice verde, quello di lieve gravità, all’ospedale Galliera, centro specializzato per i casi di violenza sessuale. Qui è stato attivato il protocollo rosa: sono state fatte le visite mediche, dalle quali sarebbero emersi i primi riscontri da approfondire, e il colloquio con una psicologa. I carabinieri hanno avviato le indagini: il primo passo è la ricerca di eventuali telecamere di videosorveglianza per capire cosa sia successo e identificare l’eventuale autore degli abusi. (ANSA)