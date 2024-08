Rimini, tunisino fermato per rapina si denuda e lancia pietre contro caserma Cc: rilasciato

Un cittadino tunisino, dopo essere stato fermato dai Carabinieri per rapina a Rimini, è stato rilasciato

Ma poco dopo ha provocato nuovi disordini: non solo si è denudato in pubblico, ma ha anche lanciato pietre contro la stessa caserma da cui era appena uscito. A quel punto è stato nuovamente bloccato dai militari, ma non si è proceduto neppure questa volta all’arresto.

“Nonostante la gravità delle azioni – ha spiegato Alfonso Montalbano di Usmia Carabinieri, interpellato per una dichiarazione su quanto avvenuto – codici alla mano e consultazione, non si è proceduto all’ arresto. Questo episodio lascia molti a domandarsi quali siano le condizioni necessarie affinché un individuo venga effettivamente incarcerato, soprattutto quando si verifica un comportamento così grave e pericoloso“.

“In questo contesto – prosegue il rappresentante dell’Unione sindacale – non possiamo che esprimere la nostra più totale solidarietà ai carabinieri di Rimini, che ogni giorno si trovano a fronteggiare situazioni di estrema difficoltà, spesso senza il supporto adeguato delle istituzioni. La loro dedizione e prontezza nell’intervenire a tutela della sicurezza pubblica meritano il massimo rispetto e riconoscimento. È indispensabile che le forze dell’ordine ricevano il sostegno necessario per poter svolgere il loro lavoro al meglio, garantendo l’ordine e la sicurezza per tutti i cittadini”. ANSA