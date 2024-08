“Vogliamo la musica tunisina”, rissa durante la festa in piazza

“Ora basta la musica italiana, vogliamo quella tunisina”. Una richiesta trasformata poco dopo in minaccia, con gli animi che si sono scaldati sfociando poi in una rissa

È quanto successo sabato notte nel borgo di Mandela, in provincia di Roma. A finire nei guai 5 cittadini tunisini denunciati dai carabinieri della sezione radiomobile di Tivoli per rissa. I militari dell’Arma sono intervenuti proprio mentre si stava svolgendo una festa in piazza. Dalle prime informazioni sembra che i 5 abbiano chiesto che fosse diffusa della musica del loro paese di origine, nel corso del concerto in corso per la serata agostana nel piccolo borgo.

Alla risposta negativa del tecnico del suono, i giovani hanno iniziato a inveire contro il fonico e cercato anche lo scontro fisico anche con alcuni residenti. Il pronto intervento dei carabinieri ha evitato che la rissa degenerasse e i cinque tunisini sono stati condotti in caserma per l’identificazione e foto-segnalati. Tutti i giovani sono stati denunciati in stato di libertà, e alcuni accompagnati presso l’ufficio immigrazione per la verifica del titolo autorizzativo di permanenza in Italia.

