Troppa attesa al Pronto soccorso, somalo aggredisce operatori

ROMA – Era in attesa di essere visitato al policlinico Umberto I quando, secondo lui per una attesa eccessiva, ha dato in escandescenza iniziando a inveire contro il personale medico e facendo irruzione nella sala visita, aggredendo verbalmente e spintonando il personale.

È successo ieri mattina. L’uomo, cittadino somalo, è stato inizialmente bloccato dalla vigilanza e subito dopo sono intervenuti sul posto i carabinieri della stazione di Roma Centro. Per lui è scattata una denuncia per interruzione di pubblico servizio. www.romatoday.it