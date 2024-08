Roma, lite tra stranieri: romena getta aqua bollente su un venezuelano

Al culmine di una lite per chi dovesse usare la cucina, ha tentato di accoltellare il coinquilino e, mancato l’obiettivo, gli ha lanciato contro l’acqua bollente della pasta, provocandogli ustioni a gambe e braccia. Non contenta, mentre l’uomo si riparava in camera per chiamare i soccorsi, lo ha inseguito e colpito con il manico in alluminio della scopa.

E’ successo intorno alle 20.30 di ieri in un appartamento in via della Madonna di Fatima, in zona Colombo. Il ferito, un venezuelano 32 anni dimesso dal Sant’Eugenio con una prognosi di dieci giorni, divide la casa con un altro ragazzo, che non era presente al momento della discussione, e con la donna poi arrestata dai poliziotti per le lesioni. Romena di 46 anni, era alticcia al momento dei fatti. ADNKRONOS