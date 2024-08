Milano, due stranieri accoltellati nella notte

Ancora violenza nelle notti dei weekend Milano. Due ragazzi sono stati accoltellati tra sabato e domenica a Milano in due episodi distinti, ed entrambi sono stati ricoverati in gravi condizioni. Secondo gli ultimi riscontri, però, non in pericolo di vita in ospedale.

Una rapina finita nel sangue

Il primo intervento della polizia è avvenuto in piazza Freud (zona Porta Garibaldi). Era stata segnalata una rapina in strada. Gli agenti hanno trovato un ragazzo tunisino di 18 anni con ferite nella zona lombare e alla clavicola; è stato poi portato all’ospedale Niguarda dove è ricoverato in osservazione con una prognosi di oltre 40 giorni. Una delle coltellate ha interessato anche un polmone. Il giovane è stato affrontato da due persone che l’hanno colpito e si sono dileguate. Indaga la polizia.

Un altro accoltellamento

Dopo poche ore, un altro fatto simile. Intorno alle 6, in corso Garibaldi, è stato trovato un altro giovane africano, di origine tunisine, a terra in un lago di sangue: aveva una profonda ferita alla schiena. Le sue condizioni sono serie. È stato portato al Policlinico. Non è chiaro se si sia trattato di un’altra rapina o il giovane abbia litigato con qualcuno.

