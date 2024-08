Ius Scholae, Carfagna (Azione): “antidoto alle sacche di clandestinità”

Al Paese serve un campo di riforme condivise, su temi come carceri e cittadinanza. E questo spazio di condivisione può essere trovato, ma solo se si evitano approcci ideologici e la logica delle “bandierine”

Lo IusScholae non è un tema “immigrazionista”, anzi è un potente antidoto alle sacche di clandestinità e di rifiuto dell’integrazione.

Sulle carceri, non possiamo sopportare che esista un’enclave, i penitenziari, dove i diritti costituzionali alla salute e alla vita sono sospesi. Non è un caso che la discussione sia stata rilanciata dalle prese di posizione del mondo moderato, che ha sempre guardato con pragmatismo alle questioni del Paese e che ha come faro un principio semplice: prima le persone, poi l’ideologia.

Lo scrive su X Mara Carfagna, deputata di Azione.