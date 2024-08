Malore al ristorante, muore avvocatessa di 54 anni

Tragedia a Polizzi Generosa nella serata di lunedì 19 agosto: una donna di 54 anni è morta durante una festa in cui era presente anche il celebre stilista Domenico Dolce

PALERMO – È successo all’interno di un noto ristorante. La donna – l’avvocatessa modenese 54enne Raffaella Poggioli – è stata colta da malore mentre ballava sulle note di Paola e Chiara, anche loro presenti all’esclusivo momento di festa. La 54enne si trovava alla festa insieme a suo marito. A nulla sono valse le cure prestate dai medici presenti, ospiti della famiglia Dolce, e dai sanitari del 118 di Petralia Sottana, che sono prontamente intervenuti sul posto.

La tragedia davanti ai numerosi invitati

“È stata una tragedia – racconta un testimone -. Fino a quel momento stavamo vivendo una bellissima serata, tutte le persone che si trovavano dentro al ristorante erano felici, ci stavamo divertendo. Improvvisamente questo evento si è trasformato in tragedia. Tra gli invitati erano presenti dei medici esperti che hanno provato a rianimare la donna anche praticando il massaggio cardiaco ma non c’è stato nulla da fare”.

Il sindaco di Polizzi Generosa, Gandolfo Librizzi, presente all’evento, ha descritto con dolore gli ultimi momenti vissuti dalla donna: “Eravamo in tanti, ci stavamo divertendo, e poi, in un istante, tutto è cambiato”. Nonostante in sala ci fossero tre medici, due operatori sanitari e un’infermiera che hanno persino utilizzato un defibrillatore presente in piazza, non è stato possibile salvare la donna, professionista conosciuta e molto stimata nel mondo legale per la sua preparazione in diritto civile e bancario. www.today.it