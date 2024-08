Arrestato per rapina, ha 90 pagine di precedenti penali: marocchino patteggia pena di 4 mesi e sparisce

Furti da poche decine di euro, solitamente generi alimentari e prodotti d’uso quotidiano. Proprio come l’ultima volta, quando in un supermercato di Como ha rubato un regolabarba, due rasoi, una confezione di brioches e un succo di frutta. Circa 60 euro in totale. Un uomo di 37 anni è stato arrestato per furto aggravato, per l’ennesima volta, e dopo la consegna in questura del filmato della telecamera di sicurezza si è passati direttamente al processo

Nulla di nuovo per Mohammed Dowida, nato in Marocco nel 1987 e arrivato in Italia quando era un bambino. Dopo 26 anni ha accumulato 90 pagine di precedenti penali. Mohammed Dowida è entrato e uscito dai tribunali di mezza Italia, tra Trento, Milano e Bolzano. Come riporta il Corriere di Milano, i reati sono generalmente molto simili, rapine da poche decine di euro, a cui si aggiungono accuse di spaccio e violazioni delle norme sull’immigrazione. L’uomo stesso ha raccontato di vivere senza fissa dimora dalla fine degli anni Novanta. L’ultimo arresto è di domenica, 18 agosto, poi il processo. (Irregolare da 26 anni, ndr)

Il legale di Mohammed, Massimiliano Galli, ha ottenuto un patteggiamento per quattro mesi, e la sentenza del giudice la conferma e aggiunge il divieto di dimora nel comune di Como. Al momento non ci sono gli estremi per la custodia cautelare in carcere, e il 37enne ha lasciato l’aula del tribunale con destinazione ignota.

