Fondi, violenza sessuale su 14enne: pakistano ai domiciliari

Un pakistano di 57 anni è stato arrestato dalla polizia di Fondi per violenza sessuale su una minorenne. Il fatto risale agli inizi di luglio

Una 14enne ha raggiunto un’amica coetanea e la sua famiglia in un campeggio di Fondi per trascorrere qualche giorno di vacanza al mare. Il 7 luglio, però, mentre le due ragazze erano sedute sulle sdraio del campeggio, il 57enne, che lavorava lì come guardiano notturno della struttura ricettiva, avrebbe prima importunato le ragazze con frasi a sfondo sessuale, poi avrebbe chiesto loro se fossero fidanzate e se avessero rapporti sessuali con i rispettivi partner.

Infine, il pakistano sarebbe passato all’azione: avrebbe afferrato la giovane ospite per un braccio, le avrebbe palpeggiato il seno e il sedere, e infine l’avrebbe stretta a sé, impedendole di allontanarsi e tentando di baciarla sulla bocca. Il tutto sotto gli occhi sconvolti dell’amica. Per fortuna la 14enne è poi riuscita a divincolarsi, terrorizzata, ed è rientrata con la coetanea nel loro alloggio, raccontando l’accaduto a due addetti alla reception e ai rispettivi genitori.

Dopo aver appreso quanto accaduto, l’amministrazione del campeggio ha sospeso l’uomo dalle sue mansioni. La minorenne, invece, ha sporto denuncia dell’accaduto all’Ufficio della Polfer di Roma, che ha informato l’autorità giudiziaria competente. A quel punto sono state avviate le indagini. Il 57enne è stato rintracciato dalle forze dell’ordine sabato 17 agosto in un’azienda locale dove aveva trovato lavoro e subito è stato posto agli arresti domiciliari nella sua abitazione di Fondi. www.liberoquotidiano.it