In Italia infermieri da Perù, Paraguay, India e Tunisia

A Varese i futuri infermieri sono sudamericani e arrivano dal Perù e dal Paraguay. Si tratta del progetto “Magellano” che permetterà loro di formarsi In Italia per sei mesi, perfezionando la lingua e svolgendo tirocini nelle diverse Rsa del territorio lombardo. Lo racconta a “Morning News” Daniela Pomarolli, la referente dell’agenzia per il lavoro Openjobmetis:

“Dialogando con le maggiori università peruviane e paraguayane abbiamo ideato un semestre accademico per i 12 studenti arrivati in Italia”.

Una opportunità importante per la sanità del nostro Paese dove manca personale sanitario, ma anche una grande occasione per gli studenti sudamericani che perfezioneranno la loro formazione come infermieri in Italia. “Tra sei mesi ritorneremo a casa per laurearci, dopodiché torneremo in Italia per lavorare”, racconta uno di loro.

Non solo in Sudamerica, ma anche in India e in Tunisia, sono questi i paesi dove spesso vengono reclutati i futuri infermieri. “Dobbiamo uscire all’estero per reclutare figure professionali e in Italia c’è molta attrattiva per determinati Paesi non solo per una questione di salario, ma soprattutto perché l’Italia è considerata ancora un’eccellenza in campo sanitario”, spiega infine Pomarolli. tgcom24.mediaset