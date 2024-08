Trovato morto nel letto dai genitori a 22 anni

Potrebbe essere l’autopsia a chiarire le cause della morte improvvisa, e al momento inspiegabile, di un ragazzo di 22 anni

Nella tarda serata di sabato 17 agosto è stato trovato senza vita in casa dai genitori. Il corpo di Edoardo Zamperoni, che viveva con la famiglia in una villetta ad Asolo, era nel letto della sua camera: intorno alle 23 la chiamata ai soccorsi ma il personale sanitario Suem non ha potuto fare altro se non constatarne il decesso.

Al momento l’ipotesi più accreditata è un arresto cardiaco improvviso, ma nelle prossime ore la Procura potrebbe disporre un esame approfondito del medico legale per chiarire le cause del decesso. Sul posto anche i carabinieri.

Zamperoni si era diplomato al Liceo Scientifico Primo Levi di Montebelluna ed era iscritto al corso di laurea in Ingegneria Gestionale all’Università degli Studi di Padova.

www.trevisotoday.it – foto Facebook