Covid-19, “oltre il denaro”: possibili traiettorie e scenari

L’enorme convergenza d’interessi ha creato l’operazione più scandalosa della storia dell’umanità: l’emergenza Covid-19

di Leonardo Guerra – George Carlin una volta disse, giustamente: “Non è necessaria una cospirazione formale quando gli interessi convergono”.

E se le aziende farmaceutiche pagassero i medici, gli ospedali, i media, i politici e i comitati delle agenzie di regolamentazione per promuovere i loro farmaci?

E se la pandemia di Covid e il vaccino fossero stati un’operazione militare fin dall’inizio, finanziata e incentivata dai servizi segreti statunitensi con la collaborazione di tutte le agenzie governative e sanitarie degli alleati ma anche dell’OMS, dell’Ue, dell’ONU, del WEF, del Gruppo Bilderberg, del Vaticano, ecc ?

E se il governo degli Stati Uniti lavorasse dietro le quinte per fare pressione sulle aziende e sulle persone, indipendentemente dalle necessità o dai risultati sulla salute, affinché trasformassero le cellule e l’energia di ogni persona in un laboratorio bio-tecnologico e tecnologico di I.A. per creare proprio gli stessi virus, modificare la mente e i comportamenti delle masse per usare le persone come torri 5G programmabili?

La DARPA (Defence Advance Research Projects Agency), agenzia del Pentagono, ha avviato la ricerca sui vaccini mRNA già da molto prima e nel 2011 ha avviato il programma ADEPT, grazie al quale Moderna ha iniziato a ricevere finanziamenti. Nell’aprile 2020, BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) ha donato a Moderna 483 milioni di dollari per sostenere e accelerare lo sviluppo del vaccino. Poi, nel dicembre 2020, Moderna ha ricevuto un finanziamento dalla FDA per realizzare il suo primo prodotto in assoluto sul mercato attraverso un investimento di 56 milioni di dollari.

E se il governo fosse titolare, tramite il NHI, dello sfruttamento della proprietà intellettuale e percepisse le royalties dalle vendite?

Come ha detto perfettamente il fratello di Joe Biden quando gli è stato chiesto dall’informatore e poi socio Ted Bobalinski dopo aver visto i miliardi di dollari provenienti da paesi stranieri e principalmente dalla Cina, “Come te la cavi?” James Biden ha risposto: “Negabilità plausibile”. Le persone potenti ottengono una negabilità plausibile, mentre i poveri come noi ottengono un no per colpevolezza plausibile. È proprio così e, ancora una volta, tutto rimanda al “Dollaro Onnipotente”.

Ma per cosa lo fanno le persone che possiedono più ricchezza di quella che potranno mai spendere, come Bill Gates che guadagnano, in un secondo più di quanto la maggior parte delle persone guadagna in un anno?

Forse dobbiamo guardare più in profondità, oltre il denaro, per trovare altri ambiti culturali e di civiltà di riferimento che aiutino a comprendere la portata del fenomeno. Quali sono le vere motivazioni dietro quelle ufficiali? Vendetta? Odio? Energia? Supremazia? Controllo? Soddisfare le loro paranoie?

Stabilire un movente è necessario per dimostrare la responsabilità ed è spesso una componente chiave nel processo penale, anche se potrebbe non esserlo quando le prove sono sufficienti e dimostrano che è stato commesso un crimine.

Forse i moventi sono più di uno, convivono, sono sinergici e convergenti nel lungo termine sugli stessi obiettivi?

E se i miliardari più ricchi del pianeta dicessero apertamente che il problema più grande del pianeta è la popolazione, che il bisogno più grande è di ridurla drammaticamente e queste stesse persone guidassero l’intera campagna di “vaccinazione” con i medici stessi che non osano mai mettere in discussione ciò che queste persone dicono?

Gli esperti prevedono un “collasso della popolazione” globale a causa del crollo dei tassi di natalità e delle morti in eccesso, per tutte le cause, esplose alle stelle, letteralmente “fuori scala” dal 2021 in poi. Il più importante studio sulla mortalità in eccesso condotto sul 150 paesi, stima 17 milioni di morti in eccesso dopo la vaccinazione di massa. World in data 7 milioni per il Covid-19.

Per decenni, gli esperti demografici hanno messo in guardia sulle conseguenze di un pianeta sovrappopolato, ma negli ultimi anni hanno bruscamente invertito la rotta e ora prevedono che la popolazione globale sarà destinata al collasso.

I fattori che possono concorrere in modo convergente, sia sulla riduzione del tasso di fertilità che sulle morti in eccesso, possono essere molti: determinanti fisici, interferenti metabolici (sostanze assunte come vaccini, farmaci, e con l’acqua e il cibo), movimenti culturali radicali (aborto, LGTBQI+), stress cronico, e/o condizioni di vita, lavoro ed economica.

Qui sotto i dati VAERS, che riguardano le segnalazioni spontanee di emorragie nelle donne e bambini nati morti negli stati uniti. La coincidenza temporale è evidente.

Secondo l’ONU, il continente africano è l’unica regione con una popolazione in crescita. Il resto del mondo è stato colpito da una “crisi di fertilità” che per Bloomberg “nessuno aveva previsto”. Bloomberg è di proprietà ebraica. I “vaccini” Covid pure.

E se l’inverno demografico fosse stato ottenuto con politiche mirate, per portarlo sotto del livello di sostituzione, dal 2007 e, così, far dipendere i paesi occidentali dall’immigrazione? Questo dato è stato usato strumentalmente per far spalancare le frontiere all’immigrazione selvaggia in Europa, finanziata dall’Ue, da Soros e dall’ONU, e a dar il via alla sostituzione etnica. Tranne in Israele, dove nazionalismo vige sovrano e il multiculturalismo è vietato. Lo predicano e vogliono che sia attuato soltanto nei continenti di razza bianca, Cristiana.

E se corrispondesse alla realizzazione del Piano Kalergi che prevede l’estinzione dei bianchi europei, Cristiani?

Non è forse che i paesi africani non hanno problemi di collasso della popolazione, perché la maggior parte di loro non è stata obbligata, o si sono semplicemente rifiutati di assumere i “vaccini” contro il Covid? Si riproducono ancora al ritmo di circa 6 bambini ciascuno mentre la popolazione bianca a livello globale sta crollando.

Le tendenze sono chiare e consolidate ed hanno subito una variazione significativa dal 2021, con un ulteriore crollo verticale.

Qui sotto i dati pubblicati dal NYT di variazione del 2023/2022

La società Deagel è un ramo minore dell’intelligence militare statunitense, una delle tante organizzazioni segrete che raccoglie dati per scopi decisionali di alto livello e prepara documenti informativi riservati per agenzie come la National Security Agency, le Nazioni Unite e il mondo Banca. Qui sotto trovate un estratto delle loro previsioni pubblicate, per ogni singolo paese, nel 2019 sul loro sito. Su che base e su quali cardini hanno previsto crolli verticali della popolazione che vanno dal 77% (USA) al 28.8% (Italia)?

Riferimenti bibliografici

https://www.darpa.mil/work-with-us/covid-19

https://www.prnewswire.com/news-releases/darpa-awards-moderna-therapeutics-a-grant-for-up-to-25-million-to-develop-messenger-rna-therapeutics-226115821.html

https://investors.modernatx.com/news/news-details/2020/DARPA-Awards-Moderna-up-to-56-Million-to-Enable-Small-Scale-Rapid-Mobile-Manufacturing-of-Nucleic-Acid-Vaccines-and-Therapeutics/default.aspx

https://lespresso.it/c/attualita/2020/5/29/il-vaccino-moderna-funziona-da-dicembre-un-miliardo-di-dosi-lanno/45096

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC8426978/

U.S. Births in 2023 Fell to Lowest in Decades | TIME