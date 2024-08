Sabotaggio Nord Stream, mandato d’arresto per un ucraino

BERLINO, 14 AGO – Uno dei presunti sabotatori dei gasdotti di Nord Stream 1 e 2 sarebbe riuscito a sfuggire agli inquirenti, che gli danno la caccia da giugno, da quando è stato spiccato un mandato d’arresto europeo nei suoi confronti dalla giustizia tedesca. Lo riferiscono Ard, Sueddeutsche Zeitung e die Zeit. L’uomo, di nazionalità ucraina e residente in Polonia, sarebbe Wolodymyr Zhuravlov, 44 anni. (ANSA)

La Germania ha emesso un mandato di arresto europeo nei confronti di un istruttore subacqueo ucraino che avrebbe fatto parte della squadra che ha fatto esplodere i gasdotti Nord Stream. Gli investigatori tedeschi ritengono che l’uomo, la cui ultima residenza è in Polonia, sia uno dei sommozzatori che hanno piazzato ordigni esplosivi nelle condutture che collegano la Russia alla Germania, sotto il Mar Baltico, nel settembre 2022.

La procura generale tedesca ha rifiutato di commentare il rapporto, in cui si afferma che a giugno la Germania aveva chiesto alla Polonia di arrestare l’uomo. (The Guardian)

🇩🇪 NORD STREAM EXPLOSIONS: GERMANY ISSUES ARREST WARRANT FOR UKRAINIAN DIVER

Germany has issued a European arrest warrant against a Ukrainian diving instructor who allegedly was part of a team that blew up the Nord Stream gas pipelines.

German investigators believe that the…

