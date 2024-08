Zelensky: “La Russia deve essere costretta alla pace”

Kiev – “La Russia deve essere costretta alla pace se Putin vuole continuare a fare la guerra così duramente”. Lo ha detto ieri Volodymyr Zelensky in un messaggio apparso sul sito della presidenza di Kiev.

Telegram – Fonte: Agenzia Vista

“Vediamo come si muove davvero la Russia ai tempi di Putin: 24 anni fa ci fu il disastro del sottomarino Kursk, l’inizio simbolico del suo Governo; e ora possiamo vedere quale sarà la fine per lui: sempre Kursk, il disastro della sua guerra. Questo succede sempre a chi disprezza le persone e qualsiasi regola. La Russia ha portato la guerra agli altri, e ora gli sta tornando in casa. L’Ucraina ha sempre desiderato solo la pace e noi la garantiremo sicuramente. La Russia deve essere costretta alla pace se Putin vuole continuare a fare la guerra così duramente. Ringrazio tutti coloro che ci aiutano. Gloria a tutti coloro che combattono, che lavorano per l’Ucraina. Gloria all’Ucraina!”