Prefetto Roma, contro razzismo pronto a sospendere partite

In caso di striscioni razzisti o discriminatori, esposti durante le partite di calcio del prossimo campionato, il prefetto di Roma è pronto anche ad interrompere i match

E’ quanto ha annunciato oggi il prefetto di Roma Lamberto Giannini in un Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui hanno partecipato i vertici provinciali delle Forze dell’Ordine, del Comune di Roma Capitale e dei rappresentanti di Roma e Lazio in vista dell’avvio della stagione calcistica che parte domenica. Proprio per scongiurare “l’esposizione di striscioni che incitino alla violenza ovvero riportino espressioni a sfondo discriminatorio nonché a tutte le manifestazioni di razzismo e antisemitismo”.

Nella nota della prefettura viene spiegato che “il prefetto ha disposto che dette manifestazioni debbano essere contrastate con il massimo rigore e fermezza, anche ricorrendo, ove ne sussistano i presupposti, all’interruzione della competizione sportiva”.

Il prefetto Giannini ha, inoltre, chiesto alle società calcistiche di impegnarsi nella prevenzione, anche con specifici “spot antidiscriminatori”. Dal canto loro, prosegue la nota, le società sportive si sono impegnate “ad applicare il codice etico e su richiesta del Prefetto, a promuovere la pubblicazione dei richiesti spot antirazzismo”. (ANSA)