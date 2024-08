La mascherina nuoce gravemente alla salute: “Effetto Foegen”

di Armando Manocchia – A quattro anni dalla Plan-demia, un progetto di ingegneria sociale volto a ridurre la popolazione mondiale attraverso la continua e persistente emergenza e violenza sulla psiche di miliardi di persone con coercizioni, restrizioni, vessazioni, lookdown, tamponi, mascherine e punturine velenose in modalità Spike e ModRNA, vere e proprie armi biologiche di distruzione di massa di fabbricazione militare, che hanno già ucciso e reso gravemente invalidi milioni di individui, adesso si torna indietro, si torna al 2020.

Si parla di nuovo di mascherine e l’ultimo dispaccio terroristico dell’Oms, una delle più controverse organizzazioni del pianeta, è riportato qui: https://www.imolaoggi.it/2024/08/09/covid-oms dal titolo: Ondata estiva di Covid, cresce il numero di positivi

L’Oms, senza il minimo senso del pudore – quindi senza vergogna, perché la vergogna è un sentimento che prova solo chi ha dignità – consiglia ancora di indossare la mascherina. (link sopra)

E su questo è opportuno dire e ribadire che ognuno può fare ciò che vuole; noi siamo per la libertà di scelta e ognuno può scegliere anche come e quando morire.

Ma affinché un individuo possa decidere autonomamente, ci preme far sapere che chi consiglia, raccomanda o addirittura impone l’uso di queste “protezioni”, mente sapendo di mentire e lo fa perché sa che, purtroppo, il mondo è ancora pieno di persone ignare o affette da dabbenaggine, gente ipnotizzata dalla propaganda che, nonostante i milioni di morti e di invalidità gravi e permanenti, crede ancora a questi imbonitori governativi, a organizzazioni sanitarie corrotte, coadiuvati da medici spregiudicati, sicari mediatici, professionisti della mistificazione e della menzogna, opinionisti e virostar.

Eppure basta fare delle banali considerazioni logiche per capire che la mascherina, indossata per imposizione politica, è basata su motivazioni scientificamente infondate e può provocare danni. Insomma, può nuocere gravemente alla salute. E in risposta all’articolo sopra riportato vi spieghiamo perché.

L’uomo respira aria ed espira anidride carbonica. La mascherina limita l’afflusso di ossigeno al cervello perchè, già dopo pochi minuti che la si indossa, si crea un accumulo di anidride carbonica tra viso e maschera. Pertanto si comincia a respirare, almeno in parte, l’anidride carbonica appena emessa. Per questa ragione, l’uso della mascherina, specie se prolungato, è stato associato a vari disturbi fra cui dispnea, senso di stordimento, mal di testa, aumento della frequenza respiratoria, ecc…

Inoltre, il tessuto della mascherina si inumidisce e su quell’umidità prosperano batteri, funghi e virus patogeni.

A questo punto, l’accumulo di anidride carbonica, che costituisce il rifiuto del metabolismo delle cellule, alle cellule viene restituito, intossicandole, con il rischio di causare malattie più o meno gravi.

Dice il dottor Enrico Tolentinati Otorinolarigoiatra di Verona:

“Parlando di MASCHERINE, quelle di tipo sanitario si dividono in:

-chirurgiche;

-N95 (quelle “a becco”, che vengono impropriamente chiamate FFP2);

-FFP2;

-FFP3 (che si usano per manovre sanitarie in particolari situazioni e per brevi periodi).

Non tutti sanno che le maglie delle mascherine chirurgiche sono di circa 1.600 nm (nanometri = milionesimi di mm).

Mentre le maglie delle N95 e delle FFP2 sono di circa 300 nm.

I virus (ad es. il Sars-CoV-2) hanno dimensioni molto più ridotte, di circa 100-120 nm.

Quindi le mascherine chirurgiche, N95 e FFP2 hanno le maglie assai più grandi delle dimensioni dei virus.

Inoltre, vi sono anche le fughe d’aria periferiche (avete presente gli occhiali che si appannano in chi indossa le mascherine?).

Le mascherine fermano le droplets (goccioline di saliva), che sono cariche di virus e che possono venire re-inalate con un aumento della carica virale: secondo la rivista “Medicine”, questo si chiama “Effetto Foegen” (REINALAZIONE profonda di goccioline ipercondensate o virioni puri) che potrebbe causare un aumento della mortalità soprattutto negli anziani ed in chi ha affezioni respiratorie pre-esistenti.

Quello che molti non sanno è che il motivo per cui si utilizzano le mascherine in sala operatoria è quello di non contaminare le ferite aperte del paziente durante gli interventi chirurgici.

Vi sono però anche altri aspetti:

– l’ O2 che inaliamo quando indossiamo le mascherine non è il 21% dell’aria ambiente (quello dell’aria che espiriamo è pari al 17%): qualcuno lo avrebbe calcolato sul 19-20%;

-la CO2 (che è il nostro “gas di scarico”) che inaliamo è decisamente aumentata (qualcuno avrebbe calcolato anche di 10-15 volte);

-la diminuzione della O2 (numeratore) e l’aumento della CO2 (denominatore) inalate comporterebbe una acidificazione del ph del sangue;

-viene riferito che si può inalare l’ossido di etilene con cui sono state sterilizzate ed i peluzzi delle maglie (particolarmente con quelle chirurgiche);

-se le mascherine vengono usate a lungo, si potrebbero formare colonie batteriche e/o fungine che potrebbero venire inalate.

Infine, se si è infetti, la dismissione delle mascherine abbandonate al di fuori dei “rifiuti speciali” potrebbe spargere l’infezione.

Le mascherine con la valvola possono venire utilizzate per un massimo di 6-8 ore, dopodiché la valvola smette di funzionare e diventa un “buco aperto.”

RIBADIAMO CONCETTI CONOSCIUTI E RICONOSCIUTI DA ANNI.

DA QUATTRO ANNI A QUESTA PARTE E’ IN ATTO UN COLPO DI STATO GLOBALE PREMEDITATO DA MOLTO TEMPO. L’UNICA POSSIBILITA’ CHE ABBIAMO PER CONTRASTARE LA GUERRA CHE CI HANNO DICHIARATO E’ LA DISOBBEDIENZA.

QUINDI, RIFIUTATEVI CATEGORICAMENTE DI INDOSSARE LE MASCHERINE. RIFIUTATEVI DI FARE TAMPONI. RIFIUTATEVI DI FARVI INOCULARE QUESTE ARMI BIOLOGICHE DI DISTRUZIONE DI MASSA CHE CON L’INGANNO, CHIAMANO ”VACCINI”.

REAGITE NEL MODO CHE POTETE, COSTI QUEL CHE COSTI, PERCHE’ SI TRATTA DELLA SACROSANTA LEGITTIMA DIFESA DELLA VOSTRA SALUTE E DELLA VOSTRA VITA. L’OBIETTIVO DI QUESTI AGUZZINI: WEF, ONU, OMS, UE, DEEP STATE, E’ LA RIDUZIONE DELLA POPOLAZIONE IN QUALUNQUE MODO.

PENSATECI! ALTRIMENTI POTETE SEMPRE FARE COME VI PARE.

“Uomo avvisato, mezzo salvato”

Armando Manocchia