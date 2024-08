La UE minaccia Elon Musk prima del live con Trump

L’Ue avverte Elon Musk a poche ore dall’intervista con Donald Trump. In una lettera indirizzata al magnate proprietario di X, il commissario europeo per il Mercato interno, Thierry Breton, ricorda l’obbligo per il social di rispettare le norme Ue contenute nel Digital Services Act (censura, ndr) relative alla moderazione e alla rimozione “tempestiva” di eventuali contenuti illeciti o fake news.

Il live con Trump “sarà accessibile anche agli utenti all’interno dell’Ue”, osserva Breton, avvertendo che Bruxelles sarà “estremamente vigile riguardo a possibili violazioni del Dsa”. “Non esiteremo a utilizzare tutti gli strumenti a nostra disposizione, comprese misure temporanee” contro X, “se sarà necessario per proteggere i cittadini europei”, sottolinea.ANSA