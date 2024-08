Furto da un milione di euro in casa di ex giornalista Ansa

Furto da un milione di euro la notte scorsa in un appartamento di via Courmayeur, nella zona di Cortina d’Ampezzo, a Roma

Vittima del furto Domenico Del Giudice, ex giornalista Ansa inviato in Somalia alla metà degli anni ’60, quando inizia la sua carriera centrata poi soprattutto sulle cronache politico parlamentari. I ladri sono entrati in casa passando da una finestra posta al terzo piano e sono riusciti a trovare le chiavi della cassaforte, svaligiandola. Il giornalista e la moglie, entrambi pensionati, stavano dormendo e non si sono accorti di nulla. La coppia di anziani, 85 anni lui, 82 anni lei, non si sarebbe accorta di nulla fino al mattino seguente quando hanno trovato l’appartamento sottosopra e la cassaforte aperta.

Sono stati portati via gioielli in oro e argento, per un valore di un milione di euro, e duemila euro in contanti. Indagano i poliziotti del commissariato Ponte Milvio. Sul posto gli investigatori del distretto di polizia Ponte Milvio con gli esperti della scientifica per trovare tracce ed elementi utili a identificare i ladri.

Un bottino notevole per un colpo fin troppo facile tanto che non si esclude la “soffiata” di un basista, una persona di fiducia ben informata sulla planimetria dell’abitazione (i malviventi hanno evitato di entrare in camera da letto), sulla posizione della cassaforte e sul posto dov’era nascosta la chiave.

