Malore dopo il bagno in piscina, muore 22enne

La tragedia si è consumata durante una vacanza che stava passando insieme agli amici: dopo un bagno in piscina, il ragazzo ha avuto un malore. L’elisoccorso è stato richiesto immediatamente per portarlo all’ospedale di Lipari, ma nonostante gli sforzi per salvarlo il 22enne è deceduto nella giornata di ieri, sabato 10 agosto. Le indagini in corso stabiliranno l’esatta causa del malore. foto social – www.ilmattino.it