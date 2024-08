Ora chiudono i profili Facebook per i post pubblicati su X?

La mannaia della censura di Meta ha colpito il celebre biologo Richard Dawkins ha scritto su X:

“pugili geneticamente maschi come Imane Khalif (XY indiscusso) non dovrebbero combattere contro le donne alle Olimpiadi“.

E Facebook gli ha cancellato l’intero profilo.

“Per chiarire – ha specificato Dawkins – ho fatto la dichiarazione su @X, non su Facebook. Tuttavia è il mio account Facebook ad essere stato eliminato.”

Richard Dawkins, che su X ha 3 milioni di follower, é biologo, etologo, scrittore, autore di numerosi saggi di genetica e membro della Royal Society of Literature.

My entire @facebook account has been deleted, seemingly (no reason given) because I tweeted that genetically male boxers such as Imane Khalif (XY undisputed) should not fight women in Olympics. Of course my opinion is open to civilised argument. But outright censorship?

— Richard Dawkins (@RichardDawkins) August 10, 2024