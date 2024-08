Boldrini sostiene petizione per sciogliere CasaPound

“Non resteremo in silenzio davanti al raduno nazionale che Casa Pound, organizzazione orgogliosamente neofascista, ha indetto a Grosseto dal 5 all’8 settembre, men che meno dopo le recenti violenze di cui i suoi militanti si sono resi protagonisti. La Costituzione parla chiaro: ‘È vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista’. Dobbiamo dar voce ai tanti cittadini e cittadine che si identificano nei valori della nostra Costituzione e perciò condannano tali formazioni e le loro iniziative”. A parlare è Laura Boldrini, deputata Pd e presidente del Comitato permanente della Camera sui diritti umani.

L’ex presidente della Camera sostiene le iniziative lanciate nel capoluogo toscano in risposta alla festa nazionale di CasaPound ed è intervenuta alla conferenza stampa di presentazione della mobilitazione: “Ritengo importante sostenere l’appello alla mobilitazione diffuso dalla Grande alleanza democratica e antifascista capeggiata dall’Anpi – continua Boldrini – che prevede il lancio di una petizione online (si può firmare a questo link) per chiedere lo scioglimento di Casa Pound, insieme a un evento pubblico che si terrà l’8 settembre proprio a Grosseto, città che non merita di essere conosciuta come il punto di ritrovo di Casa Pound”. www.today.it