Roma, strappa collana d’oro a una ragazza: egiziano subito libero

Ha strappato una catenina d’oro dal collo di una ragazza davanti a un pub di via di Santa Dorotea, nel quartiere romano Trastevere

Un cittadino egiziano di 19 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Trastevere insieme a un altro connazionale coetaneo. Per entrambi il giudice ha convalidato, nel corso dell’udienza per direttissima che si è svolta oggi a piazzale Clodio, gli arresti per furto con strappo. Uno dei due fermati è stato inoltre condannato a 1 anno di reclusione, con pena sospesa, mentre l’altro è stato assolto.

Secondo quanto ricostruito, i due avrebbero avvicinato la vittima con la scusa di una sigaretta e, dopo averla avvicinata, hanno tentato di rubarle la catenina. I due sono poi fuggiti – tentando di disfarsi anche di uno spray al peperoncino -, a mani vuote e sono stati bloccati su via del Mattonato. Proprio alla luce di episodi analoghi nel quartiere sono stati intensificate le attività di controllo da parte dei militari dell’Arma. https://gazzettadelsud.it